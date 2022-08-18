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Artem Dzyuba Adana Demirspor'a 1+1 yıllık imza attı
18.08.2022 - 20:01 | Son Güncelleme: 18.08.2022 - 20:03
Türkiye Gazetesi
Rus santrfor Artem Dzyuba, Adana Demirspor'da... Akdeniz ekibi 33 yaşındaki golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Etiketler : Artem Dzyuba,Adana Demirspor,
898200 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/898200.aspx
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