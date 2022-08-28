Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor evinde Ümraniyespor'u tek golle mağlup edip puanını 4'e yükseltti.

Hakemin son düdüğüyle birlikte Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella sahaya girerek, Mario Balotelli'nin üzerine yürüyüp bağırarak tartıştı.

İkilinin tartışmasını engellemek için futbolcular ve Montella'nın yardımcıları araya girdi. Mario Balotelli'yi daha sonra Asbaşkan Metin Korkmaz soyunma odasına götürdü.

Daha sonra taraftarlar Vincenzo Montella'yı tribünlere çağırarak üçlü çektirdi.

BALOTELLİ AYRILMAK İSTİYOR

Maçın 2. yarısında Dyzuba'nın yerine giren Balotelli ile Montella'nın arasında bir süredir gerginlik vardı. 32 yaşındaki İtalyan santrfor sosyal medya hesabında yeni takımının Brescia olduğunu açıklamış ancak henüz ayrılamamıştı.

Mario Balotelli İtalya'ya geri dönüyor! Adana Demirspor'un yıldızı Brescia ile anlaştı Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli ülkesine dönüyor... 31 yaşındaki santrfor 2019-20 sezonunda formasını giydiği Brescia ile yeniden anlaştığını duyurdu

Adana Demirspor Ümraniyespor maçında 1 attı 3 aldı! Erken gol galibiyeti getirdi Süper Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor'u ağırlayan Adana Demirspor 3 puanı tek golle aldı: 1-0... Montella'nın takımına galibiyeti getiren golü 6. dakikada Fransız sol bek Kevin Rodrigues attı. Adana Demirspor bu galibiyetle puanını 9'a yükseltirken İstanbul ekibi üst üste 3. yenilgisini alıp 1 puanda kaldı.