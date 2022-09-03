Türkiye Gazetesi

GS TV'ye konuşan Dursun Özbek, Türk spor ailesine geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Bundan önce de TFF'ye yapılan bir saldırı var. Peşinden de Galatasaray Adası'na yapılan saldırı. Özellikle Türk spor basınında yapılan bazı özensiz haberlerin işleri nerelere getireceği konusuna dikkati çekmek istiyorum. Haberleri yaparken dikkatli olalım, azmettirici olmaktan uzakta duralım." ifadelerini kullandı.

DÜN TFF, BUGÜN GS ADASI

"Dün TFF, bugün Galatasaray Adası. Kişilerin Türk sporuyla sorunu var. Bunu böyle çözmeye çalışıyorlarsa, muvaffak olabileceklerini sanmıyorum." diye Özbek, "Basında çıkan haberlerin çok özenli olması lazım. Basında çıkan haberlerin sonucunda bu saldırı oldu. Bu peşi sıra yapılan hareketlerin iyi irdelenmesi ve dikkatli olunması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Herkesin daha dikkatli davranması gerektiğini vurgulayan Özbek, "Emniyet görevlileri geldi, gerekli incelemeleri yaptı. Sonucunu bekliyoruz. Bu hadise inşallah son olur. Söylediğimize, yazdığımıza dikkat edelim. Burası bizim vatanımız. Türk sporu bizim, hepimizin koruması gerekir." diyerek sözlerini tamamladı.

2 Eylül 2022 tarihinde, Galatasaray Adası’nın hizmete kapalı olduğu gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş edilmesi sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamakla birlikte, havuz kenarındaki cam korkulukta maddi hasar meydana gelmiştir.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray kulübü konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama paylaştı.

"3 Eylül 2022 Cumartesi sabahı Galatasaray Adası’na gelen personelimizin hasarı fark etmesi neticesinde kulübümüz ivedilikle konu ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştur.

Galatasaray Spor Kulübü olarak bu olayın faillerinin bulunması noktasında güvenlik birimlerimize güvenmekle birlikte, sonuna kadar konunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bu vesileyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki Tesisleri’ne yapılan saldırıyı tekrar şiddetle kınıyor ve bu tür olayların artık son bulmasını diliyoruz. Asli görevi kamuoyunu doğru bilgilendirmek olan basının, bu tip hassas konularda yayıncılık ilkelerine uymasını ve provokasyona yol açacak haberlerden kaçınmasını önemle tavsiye ediyoruz."

TFF'nin ardından bir saldırı daha! Galatasaray Adası'na ateş açıldı Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı ve konuya ilişkin çalışma başlatıldı.

KASAPOĞLU ÖZBEK'İ ARADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açılarak yapılan saldırıyla ilgili Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i telefonlar arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu görüşmede, saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Ayrıca Kasapoğlu yayımladığı geçmiş olsun mesajında ise şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam saatlerinde Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişilerce yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaşanan olayın sonrasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması içimizi rahatlatmıştır. Başta Galatasaray Başkanı Dursun Özbek olmak üzere sarı-kırmızılı camiaya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."