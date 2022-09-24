Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Gelişim Direktörü Önder Karaveli, Adanaspor'un yeni teknik direktörü oluyor. Akdeniz ekibi 48 yaşındaki çalıştırıcıyla prensip anlaşmasına vardı.

Spor Toto 1. Lig'de sezona 6 maçta 1 galibiyetl başlayan Adanaspor'da milli aradan sonra Önder Karaveli dönemi başlayacak.

Karaveli'nin ismi daha önce 3. Lig ekibi Eskişehirspor'la anılmış ancak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi müsaade etmemişti.

ÇEBİ'DEN MÜSAADE İSTEDİ

Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Turuncu Beyazlılar, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine göreve getirilen Önder Karaveli ile prensip anlaşmasına vardı. Önder Karaveli'nin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştüğü ve Adanaspor'a gitmek için müsaade istediği öğrenildi.

Önder Karaveli'nin bu gelişmenin ardından Adanaspor'la anlaşma sağladI. Önder Karaveli'nin Pazartesi günü Adana'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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