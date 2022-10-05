Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldızı Dele Alli henüz üç maça çıkmış olmasına rağmen beklentilerin uzağında kaldığı için eleştiriliyor. Bu durum siyah beyazlı yöneticileri de rahatsız etmiş durumda. İngiliz yıldız hakkında soru işaretleri çok erken oluşssa da en büyük destek teknik direktör Valerien Ismael'den geldi. Genç teknik adam, 0-0 eşitlikle sonuçlanan Fenerbahçe maçında ilk 11'de başlattığı ve 72. dakikada oyundan çıkardığı öğrencisine sahip çıktı.

İZİN DİNLEMEDİ, ÇALIŞTI

Sportif direktörü Ceyhun Kazancı ile Dele Alli'nin performansını masaya yatıran Valerien Ismael, "Derbide taktik gereği savunmaya daha çok yardımcı olmasını istedim. Önümüzdeki maçlarda daha üretken olacak ve bize çok katkı sağlayacak. Onu acımasızca eleştirenler büyük hata yaptıkları için utanacaklar. Sakatlıktan yeni çıktığını bile unutuyorlar." dedi. Öte yandan İngiliz yıldız dün takım izinli olmasına rağmen Ümraniye Nevzat Demir Tesislerine gelerek bireysel idman yaptı.

N'KOUDOU HIRS KÜPÜ

Sakatlığı sebebiytle derbide forma giyemeyen N'Koudou en kısa sürede sahalara dönmenin hesaplarını yapıyor. Kamerunlu oyuncu, Valerien Ismael'le görüşerek daha güçlü döneceğinin sözünü verdi. N'Koudou'nun Giresun deplasmanında kadroda olması bekleniyor.

KARTAL TOPU SEVMİYOR

Beşiktaş liderin sadece iki puan gerisinde olsa da topla oynama listesinde çok geride kaldı. Siyah beyazlılar yüzde 46,9 ortalamayla ligde en az topla oynayan beşinci takım. Beşiktaş'tan bu alanda daha geri olan takımlar şöyle: İstanbulspor, Giresunspor, Gaziantep, Kasımpaşa.

Valerien Ismael: Her şeyi iyi yaptık, gol atamadık. Bazen top girmiyor, şans da lazım Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Teknik direktör Valerien Ismael 2. Fenerbahçe derbisinden de beraberlikle ayrıldı. Fransız çalıştırıcı maçın ardından, "Kazanamadığımız için üzgünüz. Kazanmak için her şeyi yaptık. Bazen top girmiyor. Şans da lazım" dedi.