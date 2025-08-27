Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünya Kupasında ilk rakibimiz Gürcistan aday kadrosunu açıklandı!

2026 FIFA Dünya Kupasında A Milli Futbol Takımı’nın ilk rakibi olan Gürcistan aday kadrosu açıklandı. Gürcistan, A Milli Futbol Takımımızı 4 Eylül Perşembe günü saat 19.00 Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda konuk edecek.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı rakibi Gürcistan'ın aday kadrosu Teknik Direktör Willy Sagnol tarafından belirlendi. Aday kadroda 24 futbolcu yer alıyor.

GÜRCİSTAN'IN 24 KİŞİLİK ADAY KADROSU ŞU ŞEKİLDE:


"Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori), Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Irakli Azarov (Shakhtar Donetsk) Luka Lochoshvili (Nürnberg) Giorgi Gocholeishvili (Hamburger), Saba Goglichidze (Udinese), Saba Khvadagiani (Maccabi Netanya), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Giorgi Kochorashvili (Sporting Lizbon), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili (Metz), Giorgi Abuashvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Georges Mikautadze (Olympique Lyon)."

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda 4 Eylül'de oynanacak Gürcistan-Türkiye karşılaşması TSİ 19.00'de başlayacak.

