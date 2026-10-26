Acun Ilıcalı övgüler dizdi, şampiyon herekete geçti: İngilizler rakamı da duyurdu
Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen Muhammed Belloumi ile ilgileniyor. İngiliz basını, Cezayirli kanat oyunsusu için muhtemel bonservis bedelini duyurdu.
Premier Lig temsilcisi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın bu sezon yakından takip edilmesini istediği futbolcu Muhammed Belloumi için son şampiyon Arsenal devreye girdi.
"GARİP FUTBOLCU, İZLEMELİSİNİZ"
Ilıcalı, 24 yaşındaki oyuncu hakkında, "Kendimi bildim bileli futbol dünyasının içindeyim. Bu sene benim üzerinde duracağım isim kesinlikle Belloumi. Olağanüstü bir futbolcu. Daha yapabileceği çok şey var. Garip bir futbolcu, izlemenizi tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
ARSENAL TAKİBE ALDI
Africafoot'un haberine göre; Arsenal, Hull City'den Cezayirli sağ kanat oyuncusunu yakından takip ediyor. Haberde, "Oyuncu ayrılma isteğini açıkça belirtirse Hull City transferi engellemeyecektir" yorumu yapıldı. Transfer ücretinin 28,5 milyon euro ile 40 milyon euro arasında olabileceği aktarıldı.