Acun Ilıcalı övgüler dizdi, şampiyon herekete geçti: İngilizler rakamı da duyurdu

Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen Muhammed Belloumi ile ilgileniyor. İngiliz basını, Cezayirli kanat oyunsusu için muhtemel bonservis bedelini duyurdu.

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Premier Lig temsilcisi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın bu sezon yakından takip edilmesini istediği futbolcu Muhammed Belloumi için son şampiyon Arsenal devreye girdi.

Muhammed Belloumi, bu sezon 9 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı. (Fotoğraf: Instagram)

"GARİP FUTBOLCU, İZLEMELİSİNİZ"

Ilıcalı, 24 yaşındaki oyuncu hakkında, "Kendimi bildim bileli futbol dünyasının içindeyim. Bu sene benim üzerinde duracağım isim kesinlikle Belloumi. Olağanüstü bir futbolcu. Daha yapabileceği çok şey var. Garip bir futbolcu, izlemenizi tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hull City'ye 2024 yazında Portekiz temsilcisi Farense'den transfer olan Belloumi,, İngiliz kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

ARSENAL TAKİBE ALDI

Africafoot'un haberine göre; Arsenal, Hull City'den Cezayirli sağ kanat oyuncusunu yakından takip ediyor. Haberde, "Oyuncu ayrılma isteğini açıkça belirtirse Hull City transferi engellemeyecektir" yorumu yapıldı. Transfer ücretinin 28,5 milyon euro ile 40 milyon euro arasında olabileceği aktarıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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