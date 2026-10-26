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Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool'da bir sakatlık daha

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Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool'da bir sakatlık daha
Başlık ResmiFenerbahçe'nin rakibi Liverpool'da bir sakatlık daha

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool'a sakatlıklara bir yenisi eklendi.

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İngiltere Premier Lig'in 8'inci haftasında Brighton'ı sahasında 2-0 mağlup eden Liverpool'da bir sakatlık daha yaşandı.

Önceki hafta oynanan maçta Dominik Szoboszlai ve Jeremie Frimpong'u kaybeden Liverpool'da şimdi de Florian Wirtz, karşılaşmaya devam edemedi. Ayak bileğine darbe alan Alman orta saha, 65'inci dakikada yerini Trey Nyoni'ye bıraktı.

Andoni Iraola - Florian Wirtz
Başlık ResmiAndoni Iraola - Florian Wirtz

"ÇOK CİDDİ GÖRÜNMÜYOR"

Teknik direktör Andoni Iraola, maçın ardından Wirtz'in son durumuyla ilgili konuştu: Maalesef ayak bileğindeki hafif burkulma nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Çok ciddi görünmüyor ancak 3 günde bir maç oynuyoruz. Bu nedenle durumuna bakmamız gerekiyor.

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI 4 KASIM'DA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakiplerinden olan Liverpool, sarı-lacivertli takımla 4 Kasım Çarşamba günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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