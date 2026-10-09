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İki yıl önce 400 milyon sterline alınmıştı: Premier Lig devi satışa çıkarıldı

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İki yıl önce 400 milyon sterline alınmıştı: Premier Lig devi satışa çıkarıldı
Başlık Resmiİki yıl önce 400 milyon sterline alınmıştı: Premier Lig devi satışa çıkarıldı

Everon'ın sahibi The Friedkin Group'un, İngiliz kulübünün çoğunluk hisselerinin satışa çıkarmaya hazırlandığı iddia edildi. Everton, Premier Lig'de 5 hafta sonunda topladığı 9 puanla 7'nsi sırada yer alıyor.

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İngiltere Premier Lig temsilcisi Everton, 2024 yılında Friedkin Group tarafından satın alınmasının ardından sürpriz bir gelişmeyle karşı karşıya. ABD'li şirketin, kulübün muhtemel satışı dahil yeni yatırım seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi.

The Athletic'in haberine göre; Friedkin Group, uygun bir alıcı bulması halinde kulübün çoğunluk hisselerini devretmeye ve Hill Dickinson Stadyumu'nu bırakmaya sıcak bakıyor.

1878'de kurulan Everton, maçlarını maçlarını Liverpool şehrinde Dickinson Stadyumu'nda oynuyor.
Başlık Resmi1878'de kurulan Everton, maçlarını maçlarını Liverpool şehrinde Dickinson Stadyumu'nda oynuyor.

Dan Friedkin liderliğindeki grup, Aralık 2024'te Farhad Moshiri'nin yüzde 94'lük hissesini yaklaşık 400 milyon sterlin karşılığında satın alarak Everton'ın kontrolünü ele geçirmişti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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