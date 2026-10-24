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Nicolas Jackson, Aston Villa'ya hayat verdi: Manchester City ilk defa kaybetti

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Nicolas Jackson, Aston Villa'ya hayat verdi: Manchester City ilk defa kaybetti
Başlık ResmiNicolas Jackson, Aston Villa'ya hayat verdi: Manchester City ilk defa kaybetti

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, Premier Lig'in 8'inci haftasında Manchester City'yi sahasında 2-1 mağlup etti. Enzo Maresca'nın öğrencileri, bu sezon ligde ilk puan kaybını yaşadı.

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İngiltere Premier Lig'in 8'inci haftasında Aston Villa ile Manchester City, Villa Park'ta karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 6 ve 60'ıncı dakikalarda Senegalli santrfor Nicolas Jackson kaydetti. Konuk takımın tek golünü 52'nci dakikada Erling Haaland attı.

Nicolas Jackson
Başlık ResmiNicolas Jackson

Haftaya lider giren Manchester City, bu sonuçla ligde ilk yenilgisini tattı. Aston Villa ise ligdeki 3'üncü galibiyetini elde etti ve puanını 11'e çıkardı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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