Dünyada manşet 6-0! Olay başlık: Fenerbahçe belki de Avrupa Ligi’ni tercih ederdi

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 yenildiği maç, dünya basınında geniş yankı buldu. Temsilcimizi sert ifadelerle eleştiren gazeteler, Premier Lig ekibini ise göklere çıkardı. Fransız basınından So Foot, "Lyon’u eleyen Fenerbahçe, bu akşam belki de Avrupa Ligi’nde oynamayı tercih ederdi" yorumuyla dikkat çekti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa-Fenerbahçe maçı dış basında manşetlere çıktı. Sarı-lacivertli takımın 6-0 mağlup olduğu karşılaşma, İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede gündeme oturdu.

"TÜRK DEVİ YERLE BİR EDİLDİ"

The Mirror, Aston Villa'nın acımasız bir performans sergilediğini belirterek, "Nicolas Jackson ve Barkley 2'şer gol atarken Türk devi yerle bir edildi" dedi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç sonunda 1 puanda kaldı:.

"FENERBHAÇE'Yİ DARMADAĞIN ETTİLER"

The Sun, "Nicolas Jackson ve Aston Villa'daki takım arkadaşları, Villa Park'ta oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Greenwood'un Fenerbahçesini adeta darmadağın etti" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE ÇARESİZ KALDI"

Fenerbahçe'nin çaresiz kaldığından bahseden BBC'de, "Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye 6 gol atarken sezonun ilk iç saha galibiyetini elde etti" denildi.

"GÖVDE GÖSTERİSİ"

Aston Villa'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en farklı galibiyet rekorunu kırdığını vurgulayan The Guardian, Fenerbahçe karşısında gövde gösterisi yaptığını yazdı. İngiliz gazetesi, "Türk temsilcisi, ev sahibi ekibin Premier Lig kalitesindeki hücum hızı ve fiziksel üstünlüğü karşısında hiçbir varlık gösteremedi" ifadelerini kullandı.

"ASTON VILLA DOMİNE ETTİ"

The Telegraph, Aston Villa'nın Fenerbahçe karşısında maçı başından sonuna kadar domine ettiğini aktardı.

İsmail Yüksek, Aston Villa maçında yaptığı hatalarla tepki çekti.

"HEZİMET YAŞATTILAR"

Foot Mercato, "Aston Villa rakibini tam anlamıyla ezip geçti" başlığını atarken "Aston Villa, tamamen çaresiz kalan Fenerbahçe karşısında takım ve hücumdaki üstünlüğünü gözler önüne sererek gerçek bir hezimet yaşattı" dedi.

"ASTON VILLA EZİP GEÇTİ"

Fransızların ünlü gazetesi L'Equipe, "Aston Villa, Fenerbahçe’yi yıktı" ifadesini kullandı.

"EZİCİ BİR YENİLGİYE UĞRATTI"

Fransa'nın ünlü dergisi So Foot, "Lyon’u eleyen Fenerbahçe, bu akşam belki de Avrupa Ligi’nde oynamayı tercih ederdi. Guendouzi’nin takım arkadaşları, Aston Villa karşısında ezici bir yenilgiye uğradı" yorumunda bulundu.

"ASTON VILLA BULDOZER GİBİYDİ"

İspanya basınından AS, "Unai Emery'nin takımı, Türk takımı karşısında adeta bir buldozer gibiydi" dedi. Gazetenin "Eski ihtişamını yitirmiş yıldızlarla dolu Fenerbahçe, Aston Villa'ya rakip olamadı" ifadesi dikkat çekti.

"EZİCİ GALİBİYET"

Alman spor basınından Kicker, Aston Villa'nın Fenerbahçe karşısında ezici bir galibiyet aldığını yazdı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala