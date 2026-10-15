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Jackson'dan Fenerbahçe maçında skandal hareket: Büyük tepki çekti!

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Jackson'dan Fenerbahçe maçında skandal hareket: Büyük tepki çekti!
Başlık ResmiJackson'dan Fenerbahçe maçında skandal hareket: Büyük tepki çekti!

Fenerbahçe'yi 6 golle mağlup eden Aston Villa'da boğaz kesme hareketi yapan Nicolas Jackson'ın ceza alıp almayacağı merak konusu oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe'yi 6-0 yenen Aston Villa'da Nicolas Jackson, attığı gol sonrası skandal bir harekete imza attı.

BOĞAZ KESME HAREKETİ

Premier Lig ekibinin ikinci ve üçüncü gollerini atan Senegalli hücumcu, iki golün ardından da boğaz kesme hareketiyle sevinç yaşarken hakem cezalandırmadı.

JACKSON CEZA ALACAK MI?

Sport Bible sitesindeki habere göre; IFAB kurallarındaki detay, Senegalli futbolcunun ceza almayabileceğine işaret ediyor.

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Nicolas Jackson
Başlık ResmiNicolas Jackson

KAMERA - TRİBÜN FARKI

Sarı lacivertli taraftarların sosyal medyada tepki gösterdiği hareket, daha önce Fransa'da bir futbolcunun ceza almasına neden olmuştu. Monaco forması giyen Paris Brunner, Strasbourg maçında yaptığı benzer hareket nedeniyle dört maç men cezasına çarptırılmıştı. Ancak Brunner hareketi tribünlere doğru yaparken Jackson'ın doğrudan kameraya yönelmesi iki olay arasındaki önemli fark olarak gösterildi.

KIŞKIRTICI VEYA TAHRİK EDİCİ HAREKETLER YASAK

IFAB kurallarına göre futbolcuların gol sevinçlerinde kışkırtıcı veya tahrik edici hareketlerde bulunması yasak. Jackson'ın hareketinin bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmeyeceği merak konusu olurken futbolcunun UEFA'dan ceza almasını gerektirecek açık bir durum olmadığı belirtiliyor.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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