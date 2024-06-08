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Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a sert sözler: Başkan olursan Mourinho ile nasıl çalışacaksın?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de başkan adayı Ali Koç'un yönetim listesinde bulunan Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a sert sözlerle yüklendi. Aziz Yıldırımın kendisine ve Mourinho'ya çamur attığını belirten Ilıcalı, Mourinho'nun da bu duruma çok üzüldüğünü söyledi. Acun Ilıcalı, "Başkan olursanız Mourinho ile nasıl çalışacaksınız?" dedi. 

Fenerbahçe'de seçimli genel kurul gergin geçiyor. Mevcut başkan Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı seçimin ilk gününde olaylar bitmek bilmedi. 

ACUN'DAN AZİZ YILDIRIM'A CEVAP 

Başkan adayı Aziz Yıldırım, divan başkanlığı seçiminin demokratik olarak yapılmadığını belirterek kongreyi terk etti. Daha sonra bir konuşma yapan Ali Koç'un yönetim listesindeki Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. 

"BAŞKAN OLURSANIZ MUORİNHO İLE NASIL ÇALIŞACAKSINIZ?"

Aziz Yıldırım'ın kendisine ve Mourinho'ya çamur attığını belirten Acun Ilıcalı, sert sözlerle yüklendi. Ilıcalı, "Şahsıma atılmadık çamur kalmadı. Aziz Yıldırım’ı mahkemeye verdim, ona cevap vermek istemiyorum. Siz kalkıp, 'Mourinho'nun menajerine açıktan para verdiniz' derseniz Fenerbahçe'yi, Mourinho'yu ve menajerini suçlamış oluyorsunuz. Hocamız Mourinho beni aradı ve 'Bu olanlar doğru mu?' dedi. Ben de 'evet' dedim. Son derece üzüldü. Daha gelmeden şu tribünlerin kucakladığı Mourinho'ya çamur atmayı başardınız. Başkan olursanız Mourinho ile nasıl çalışacaksınız?" dedi. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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