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Haberler > Spor > Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim itirafı! Transferin altında yatan hiç kimsenin bilmediği o detay yatıyormuş

Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim itirafı! Transferin altında yatan hiç kimsenin bilmediği o detay yatıyormuş

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Acun Ilıcalı&#039;dan Fatih Terim itirafı! Transferin altında yatan hiç kimsenin bilmediği o detay yatıyormuş

Spor Haberleri

Acun Ilıcalı verdiği bir röportajda, Fatih Terim hakkında yaptığı açıklamayla çok konuşuldu. Ilıcalı, Terim'in herkese sürpriz olan Panathinaikos transferi hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, bu sezon başında Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçmiş, bu sürpriz transfer geniş yankı uyandırmıştı. Sabah'ın haberine göre; Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, bu transferin ardındaki gerçekleri anlattı.

Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim itirafı! Transferin altında yatan hiç kimsenin bilmediği o detay yatıyormuş - 1. Resim

"İLK SÖYLEDİĞİMDE İNANAMADI"

Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos'a, Terim önerisinde bulunduğunda başkanın inanamadığını söyleyen Ilıcalı, transferi şu sözlerle anlattı:

"Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos yakın dostum. Çok mutsuz ve umutsuzdu. Ciddi bir yatırım yapmasına rağmen takım bir şekilde istediğini veremiyordu. Geçen sene ciddi bir puan farkı yapmışlardı ama şampiyonluğu verdiler. Dertleşirken tavsiyemi sordu. Benim de aklıma winner (kazanan) bir isim olduğu için Fatih Terim geldi."

Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim itirafı! Transferin altında yatan hiç kimsenin bilmediği o detay yatıyormuş - 2. Resim

"Başkan önce bir şaşırdı. Dedi ki "Terim'i gelmeye ikna edebilir misin?" "Projen iyi, Fatih hoca zor işleri sever" dedim. İki taraf da sıcak bakınca gerçekleşti. Bir kimya oluştu. Panathinaikos başkanı için de Fatih Terim ile 3 dakika sohbet etmesi yetti."

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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