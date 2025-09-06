Adana Demirspor duyurdu: Yeni başkan belli oldu
Adana Demirspor Kulübü, Bedirhan Durak'ın istifası sonrası başkanlık görevine Ali Sancak'ın getirildiğini duyurdu.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demispor'da Bedirhan Durak, 1 Eylül'de istifa etmişti. Mavi-lacivertli kulübün yeni başkanı açıklandı.
Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Bedirhan Durak'tan boşalan başkanlık koltuğuna yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Sancak, yönetim kurulu kararıyla atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
