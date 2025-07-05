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Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana Demirspor&#039;un yeni teknik direktörü belli oldu!
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trendyol 1. Lig’in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Teknik Direktör Koray Palaz ile anlaştı.

Trendyol Süper Lig’den 1. Lig'e düşen Adana Demirspor, 46 yaşındaki Koray Palaz ile anlaştı.

Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! - 1. Resim

Mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Koray Palaz ile 1+1 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Hocamıza başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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