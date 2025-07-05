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Juventus'tan Süper Lig'e! Anlaşma duyuruldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Juventus&#039;tan Süper Lig&#039;e! Anlaşma duyuruldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in yeni takımlarından Kocaelispor, Juventus forması giyen orta saha oyuncusu Joseph Nonge’nin transferi için İtalyan kulübüyle anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Joseph Nonge'nin transferi için kulübü Juventus ile mutabakata varıldığını bildirdi.

Juventus'tan Süper Lig'e! Anlaşma duyuruldu - 1. Resim

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joseph Nonge Boende'nin kulübümüze nihai transferi konusunda Juventus ile mutabakata varılmış olup futbolcu ileri transfer görüşmeleri yapmak ve sağlık sponsorumuz Atakent Cihan Hastanesinde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimizde." ifadelerine yer verildi.

20 yaşındaki Belçikalı futbolcu, geride kalan sezon Fransa Ligue 2 ekiplerinden Troyes ve İsviçre Süper Ligi temsilcisi Servette'te kiralık olarak forma giydi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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