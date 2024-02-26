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    • Haberler > Spor > Ahmet Çakar ateş püskürdü: Haksız penaltı, ofsaytımsı gol! FIFA duruma hemen el koymalı

    Ahmet Çakar ateş püskürdü: Haksız penaltı, ofsaytımsı gol! FIFA duruma hemen el koymalı

    Düzenleyen: / Kaynak: Sporx
    - Güncelleme:
    Ahmet Çakar ateş püskürdü: Haksız penaltı, ofsaytımsı gol! FIFA duruma hemen el koymalı
    Ahmet Çakar, Haber

    Spor Haberleri  / Sporx

    Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından eski hakem Ahmet Çakar'ın attığı tweet olay oldu.

    Süper Lig'de Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından eski hakem Ahmet Çakar'dan gündeme damga vuracak bir paylaşım geldi. Eski hakem Ahmet Çakar, Süper Lig'deki hakem kararlarını eleştirirken, FIFA'nın duruma el koyması gerektiğini vurguladı.

    GALATASARAY VE FENERBAHÇE DIŞINDA TÜM TAKIMLAR...

    Sosyal medyadan paylaşım yapan Ahmet Çakar, "Türk hakemliğinin iflas gecesi. FIFA duruma el koymalıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe dışında tüm takımlar meze edilmektedirler." dedi.

    Ahmet Çakar ateş püskürdü: Haksız penaltı, ofsaytımsı gol! FIFA duruma hemen el koymalı - 1. Resim

    Ahmet Çakar ayrıca "Haksız bir penaltı ve ofsaytımsı bir yanlış ile Galatasaray maçı kazanmıştır. Vinicius, yan hakemin suratına bakarak defalarca "F... O.." demesine rağmen, sahada kalmıştır. Antalyaspor katledilmiştir. Türk futbolu çürümüş, maalesef mafyalaşmış hale gelmiştir!" ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Sporx
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