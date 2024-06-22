Ahmet Çakar'dan A Milli Takım kadro seçimleriyle ilgili büyük iddia! 'Bak Montella efendi, bak Hamit Altıntop efendi'

Düzenleyen: Ahmet Polat 22 Haziran 2024 22:55 - Güncelleme: 22 Haziran 2024 23:05 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, A Milli Takım kadro seçimleriyle büyük bir iddia ortaya attı. Çakar, eleştiri oklarını Montella ve Hamit Altıntop'a yöneltti. İşte Çakar'ın o sözleri...