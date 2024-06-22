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Ahmet Çakar'dan A Milli Takım kadro seçimleriyle ilgili büyük iddia! 'Bak Montella efendi, bak Hamit Altıntop efendi'

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Spor Haberleri

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, A Milli Takım kadro seçimleriyle büyük bir iddia ortaya attı. Çakar, eleştiri oklarını Montella ve Hamit Altıntop'a yöneltti. İşte Çakar'ın o sözleri...

A Milli Futbol Takımı, EURO2024'teki ikinci maçında Portekiz'e 3-0'lık skorla kaybetti. Teknik direktör Montella'nın oyuncu tercihleri büyük tartışmalara sebep oldu.

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, bu karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Hamit Altıntop'u eleştiren bir paylaşım yaptı.

MENAJERLERİN OYUNCAĞI OLMUŞSUNUZ

Ahmet Çakar, "Bak Montella efendi, bak Hamit Altıntop efendi siz menajerlerin oyuncağı olmuşsunuz!" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
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