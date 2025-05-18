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Ali Koç Fenerbahçeliler derneğini mi bastı? İddialar netlik kazandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ni ziyaret ederek imza toplama süreciyle ilgili dernek başkanı Emrah Tunay'a sert tepki gösterdi. Görüşmenin oldukça gergin geçtiği iddia edildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, dernekte yürütülen imza toplama süreci ile ilgili sert eleştirilerde bulundu.

Ali Koç Fenerbahçeliler derneğini mi bastı? İddialar netlik kazandı - 1. Resim

Yanında Can Gebetaş ve Burak Kızılhan ile birlikte derneğe giden Ali Koç'un, dernek başkanı Emrah Tunay ile 30 dakikalık gergin bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Ali Koç Fenerbahçeliler derneğini mi bastı? İddialar netlik kazandı - 2. Resim

Türkiye Gazetesi Yazarı Tahir Kum, Ali Koç'un derneğe yaptığı ziyareti şu ifadelerle aktardı:

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneğini'ni basmış. Bana gelen bilgiler doğru. Ali Koç'un yanında Can Gebetaş ve Burak Kızılhan ile derneğe gitmiş." 

Ali Koç Fenerbahçeliler derneğini mi bastı? İddialar netlik kazandı - 3. Resim

Ali Koç'un dernekle görüşme yaptıktan sonra Emrah Tunay ile 30 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Kum, "Dernek ile görüşme yaptıktan sonra Emrah bey ile 30 dakika birlikte görüşme yaptılar. Ses tonu yüksek bir görüşme olmuş. Ali Koç, kapının önünde kameralar koyulmuş olması ve yarınki müsabakayı ve taraftarları provoke edeceği iddialarında bulunuyor. " dedi.

Ali Koç Fenerbahçeliler derneğini mi bastı? İddialar netlik kazandı - 4. Resim

Tahir Kum, görüşme esnasında Ali Koç'un, "Ali Koç, üye olmayan kişilerin dernekte imza attığını iddia etti. Koç, "Yarın bir maç var ve burada olay çıkartmak mı istiyorsunuz?" dediğini aktardı.  

Ali Koç Fenerbahçeliler derneğini mi bastı? İddialar netlik kazandı - 5. Resim

Tahir Kum, görüşmenin oldukça gergin geçtiğini ve Emrah Tunay'ın savcılığa suç duyurusunda bulunmayı planladığını da açıkladı:

"Bu olay üzüntü verici bir olay. Belki de Ali Koç'un başkanlık serüveninde hoş olmayan bir hadise oldu. Fenerbahçe için üzüntü verici bir olay. Emrah beyin savcılığa suç duyurusunda bulunacağı bir olay yaşanmış. Olayı 2-3 yerden teyit ettirdim." 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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