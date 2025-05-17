Fulham'dan En-Nesyri hamlesi! Fenerbahçeli yıldız radarda

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. 27 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'nin bu sezon gol yollarındaki en etkili isimlerinden biri olan Youssef En-Nesyri, İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarına girmiş durumda.

Africa Foot'ta yer alan habere göre, En-Nesyri'yi yakından takip eden kulüplerden biri de Fulham oldu.

Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 49 maçta 27 gol ve 7 asist kaydetti.

Güncel piyasa değeri 24 milyon Euro olarak gösterilen En-Nesyri'nin, sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.