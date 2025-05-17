Fenerbahçe'de Filip Kostic kararı! İtalyan ekip devrede

Fenerbahçe, sezon başında Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic'in satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Sırp yıldızın yeni durağı İtalya olabilir.

Fenerbahçe'nin sezon başında Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic ile ilgili karar netleşti. Sarı-lacivertliler, Sırp futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Yönetimin bu kararı sonrası Kostic'in geleceği merak konusu olurken, İtalyan ekibi Parma'nın yıldız oyuncuyu renklerine bağlamak için harekete geçtiği öğrenildi.

Serie B'yi üst sıralarda tamamlayan Parma'nın, Kostic'i kadrosuna katarak Serie A'ya güçlü bir başlangıç yapmak istediği belirtildi.

Öte yandan, Kostic'in de yeniden İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı iddia edildi. Juventus'tan Fenerbahçe'ye kiralanan deneyimli futbolcu, Serie A'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Filip Kostic, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 32 maçta 2 gol ve 8 asist kaydetti.