Ali Koç ile Saadettin Saran kanlı bıçaklıymış! Sebebi 21 yıl önce yapılan transfermiş

Süper Lig'in 24. haftasının röntgenini çeken ve 343 Digital kanalında çok önemli açıklamalarda bulunan Şansal Büyüka, Ali Koç ile Saadettin Saran arasındaki soruna parmak basarak ''Aslında araları çok iyi değildir, sebebi 21 yıl önce yapılan transferdir' ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun duayen yorumcularından Şansal Büyüka, Divan Kurulu Toplantısında Saadettin Saran'a destek verdiği gözlemlenen Ali Koç hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı. İkilinin arasında sorunların olduğunu belirten Büyüka 21 yıl önceki transfer defterini açarken, ünlü yorumcunun 'Birbirlerini mahkemeye bile verdiler' sözleri oldukça dikkat çekti.

İşte Şansal Büyüka'nın değerlendirmeleri...

Fenerbahçe ilk defa bu sezon rakibinin oyun üstünlüğünü kabul etti. Fenerbahçe iyi savaştı ama iyi oynamadı. Maçtan sonra İsmail Yüksek'i çok eleştirdiler ama ben katılmıyorum Yüksek adeta tek başına mücadele etti. Krunic henüz hazır değil, hayal ettiren oyuncu konumunda değil, Çağlar ilk maçında etkiliydi, Bonucci bir uzun top bir gol, Fenerbahçe'nin Bonucci'nin futbol anlayışından ders alması lazım.

CENGİZ ÜNDER MESSİ GOLÜ ATTI

Messi Cengiz Ünder'in attığı yerden 10 tane vursa bir tanesini ya gol yapar ya da yapamaz, Cengiz öyle bir gol attı. Cengiz'in golü, Bonucci'nin harika pası ve Batshuayi'nin sıra dışı golü Fenerbahçe adına önemliydi. İsmail Kartal'ın oyuna erkan müdahale edip Tadic'i oyundan almasını ise beğendim.

Fred'siz Fenerbahçe sanki duvardan bir iki tuğla çekmiş gibi oluyor ama koskoca Fenerbahçe Fred'i bu kadar aramamalı, Fred'in eksikliğini kabul ediyorum ama yapılan onca transferden sonra Fred'in yerinin doldurulmamasını kabul etmiyorum.

GALATASARAY TEMPO YAPMADAN KAZANDI

Galatasaray maçı erken kopardı, sonra doğal olarak oyunu rolantiye aldı. Samsunspor maçı 2-2 yapsa Galatasaray vitesi yükseltir 3'ü atardı. Galatasaray adına çok rahat olurdu, bu maç Galatasaray için aktif dinlenme oldu.

Ben Ali Koç'un Dursun Özbek hakkında söylediği sözleri biraz ağır buldum. 'Utanma duyguları yok' sözleri çok kolay söylenecek şeyler değil. Bunlar ne Fenerbahçe'ye ne de Galatasaray'a bir fayda sağlamaz. Ebedi dost ezeli rekabet anlayışı öyle noktalara geldi ki iş neredeyse kanlı bıçaklı bir anlayışa geldi.

ALİ KOÇ İLE SAADETTİN SARAN'IN ARASI İYİ DEĞİLDİR

Fenerbahçe sezon sonunda şampiyon olursa taraftarlar Bağdat Caddesi'nde bir konvoy oluşturur, binlerce taraftar orada toparlanır Ali Koç'a bırakma der ve durum değişebilir. Ama şampiyon olunmazsa... Ali Koç ile Saadettin Saran'ı aslında iyi değildir, birbirlerini mahkemeye vermişlerdi Vladimir Beschastnykh transferinden dolayı... Bilindiği üzere Rus forvet Beschastnykh'in transferi 2003 yılında yapılmıştı.