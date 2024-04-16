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Altay Bayındır geri dönüyor! Süper Lig devi transferi bitirmek için harekete geçti

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Altay Bayındır geri dönüyor! Süper Lig devi transferi bitirmek için harekete geçti

Spor Haberleri

Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ın yeni sezonda Türkiye'ye döneceği öne sürüldü. Milli kaleci ile ilgilenen takımlar ortaya çıktı.

Yeni sezonda Uğurcan Çakır'ı Avrupa'dan bir takıma satması beklenen Trabzonspor'un Altay Bayındır ile ilgilendiği iddia edildi.

Manchester United'da forma şansı bulamayan milli kalecinin yeniden Türkiye'ye dönme olasılığının yüksek olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerinden Galatasaray ve Trabzonospor ile anılan Altay'ın nasıl bir tercih yapacağı merakla bekleniyor.

Altay Bayındır geri dönüyor! Süper Lig devi transferi bitirmek için harekete geçti - 1. Resim

ALTAY BAYINDIR YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerine gidebileceğinin sinyalini veren Altay Bayındır, "Galatasaray'dan teklif gelse gider misin?" sorusuna "Galatasaray'dan teklif gelse gider miyim? Ben profesyonel futbolcuyum. O anki süreç, zaman. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin yeri bende bambaşka. Ancak sonuçta profesyonel oyuncularız. Kendi hayatımıza böyle bakmalıyız." karşılığını vermişti.

Bu sezon sadece 1 maça çıkan Altay Bayındır'ın yeni sezonda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Süper Lig seçeneğine sıcak yaklaşan milli kalecinin şartların oluşması halinde dönmeye hazır olduğu belirtildi.

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Düzenleyen:  - Spor
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