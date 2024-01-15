Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu kim, sözleşmesi feshedildi mi? İsrailli futbolcu sınır dışı mı edildi?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu kim, sözleşmesi feshedildi mi? | Antalyaspor’da İsrailli bir futbolcunun attığı gol sonrası sevincinde İsrail'in Gazze saldırılarını destekleyici davranışta bulunması büyük tepki çekti. Peki, Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu kim, sözleşmesi feshedildi mi? İşte, Antalyaspor’daki İsrailli futbolcu ne oldu, sınır dışı edildi mi? Detaylar…

    Antalyaspor&#039;un İsrailli futbolcusu kim, sözleşmesi feshedildi mi? İsrailli futbolcu sınır dışı mı edildi?
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu kim, ne oldu? İsrail'in Gazze saldırılarını destekleyici davranışta bulunan Antalyaspor’un İsrailli futbolcusu büyük tepki topladı. Peki, Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu kim, sözleşmesi feshedildi mi? İşte, Antalyaspor’daki İsrailli futbolcu ne oldu, sınır dışı edildi mi? Detaylar haberimizde…

    ANTALYASPOR’UN İSRAİLLİ FUTBOLCUSU SINIR DIŞI MI EDİLDİ?

    Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor - Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, attığı golden sonra İsrail’in, Gazze’de yaptığı katliamı destekler nitelikte hareketi nedeniyle gözaltına alındı.

    Jehezkel, bugün sabah saatlerinde Antalya Emniyet’indeki işlemlerin ardından Güvenlik Şube Ekipleri tarafından Terörle Mücadele Savcılığında ifadesi alınmak üzere Antalya Adliyesi'ne getirildi. Yaklaşık 45 dakika savcılıkta tercüman aracılığıyla ifade veren Jehezkel, serbest bırakıldı.

    Antalyaspor Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınıp, savcılıktaki sorgusundan sonra salıverilen Jehezkel'in akşam saatlerinde özel uçakla ülkesine döneceğini bildirdi.

    SAGİV JEHEZKEL’İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ Mİ?

    Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, istenmeyen bir durumun yaşandığını belirterek, Jehezkel’in savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığını ve Jehezkel’in bugün özel uçakla ülkesine gideceği söyledi. Evren, Antalyaspor’un sözleşmeyi fesihle ilgili hukuki işlemleri sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

    Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu kim, sözleşmesi feshedildi mi? İsrailli futbolcu sınır dışı mı edildi?

    ANTALYSPOR TARAFINDAN KADRO DIŞI BIRAKILDI

    Antalyaspor Kulübü, Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareketten dolayı İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'i kadro dışı bıraktı.

    Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir."

    SAGİV JEHEZKEL KİMDİR?

    Sagiv Yehezkel, Antalyaspor takımında defans pozisyonunda görev yapan İsrailli futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2014 yılında Hapoel Tel Aviv kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Maccabi Tel Aviv, Ironi Kiryat Shmona, Bnei Yehuda Tel Aviv, MS Ashdod, MS Ashdod, Hapoel Be'er Şeva, Antalyaspor kulüplerinde oynadı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Antalyasporİsrail
    Haberler > Spor > Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu kim, sözleşmesi feshedildi mi? İsrailli futbolcu sınır dışı mı edildi?
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Galatasaray'da Icardi gelişmesi! Brezilya'da olan Arjantinli golcünün dönüş tarihi belli oldu - SporGalatasaray'da Icardi gelişmesi! Brezilya'da olan Arjantinli golcünün dönüş tarihi belli olduBasketbolda Türkiye Kupası kuraları çekildi! Dörtlü finalin oynanacağı şehir belli oldu - SporBasketbolda Türkiye Kupası kuraları çekildi! Dörtlü finalin oynanacağı şehir belli olduFenerbahçe yeni Arda Güler’ini buldu! Krunic ve Dzeko devreye girdi… Para vermeden alacaklar - SporFenerbahçe yeni Arda Güler’ini buldu! Krunic ve Dzeko devreye girdi… Para vermeden alacaklarAntalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel sınır dışı edildi - SporAntalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel sınır dışı edildiAboubakar Fenerbahçe'ye çok yakın! Fenerbahçe transferi takasla bitirecek - SporAboubakar Fenerbahçe'ye çok yakın! Fenerbahçe transferi takasla bitirecekKonyaspor, Fahrudin Ömerovic'e emanet! Boşnak teknik direktör şehre geldi - SporKonyaspor, Fahrudin Ömerovic'e emanet! Boşnak teknik direktör şehre geldiİspanyol basını Arda Güler'e hayran kaldı! 'Real Madrid'in geleceği Türk yıldızın elinde' - Sporİspanyol basını Arda Güler'e hayran kaldı! 'Real Madrid'in geleceği Türk yıldızın elinde'Jehezkel krizi büyüyor! Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev'den skandal paylaşım - SporJehezkel krizi büyüyor! Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev'den skandal paylaşımReal Madridli Rüdiger, Arda Güler'in lakabını ve benzediği Türk futbolcuyu açıkladı - SporReal Madridli Rüdiger, Arda Güler'in lakabını ve benzediği Türk futbolcuyu açıkladıRıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay tahmin! 'Ali Koç gemileri yaktı' - SporRıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay tahmin! 'Ali Koç gemileri yaktı'
    Sonraki Haber Yükleniyor...