Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu kim, sözleşmesi feshedildi mi? İsrailli futbolcu sınır dışı mı edildi?

15 Ocak 2024 16:00 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 16:05

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu kim, ne oldu? İsrail'in Gazze saldırılarını destekleyici davranışta bulunan Antalyaspor’un İsrailli futbolcusu büyük tepki topladı. Peki, Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu kim, sözleşmesi feshedildi mi? İşte, Antalyaspor’daki İsrailli futbolcu ne oldu, sınır dışı edildi mi? Detaylar haberimizde…

ANTALYASPOR’UN İSRAİLLİ FUTBOLCUSU SINIR DIŞI MI EDİLDİ?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor - Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, attığı golden sonra İsrail’in, Gazze’de yaptığı katliamı destekler nitelikte hareketi nedeniyle gözaltına alındı.

Jehezkel, bugün sabah saatlerinde Antalya Emniyet’indeki işlemlerin ardından Güvenlik Şube Ekipleri tarafından Terörle Mücadele Savcılığında ifadesi alınmak üzere Antalya Adliyesi'ne getirildi. Yaklaşık 45 dakika savcılıkta tercüman aracılığıyla ifade veren Jehezkel, serbest bırakıldı.

Antalyaspor Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınıp, savcılıktaki sorgusundan sonra salıverilen Jehezkel'in akşam saatlerinde özel uçakla ülkesine döneceğini bildirdi.

SAGİV JEHEZKEL’İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ Mİ?

Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, istenmeyen bir durumun yaşandığını belirterek, Jehezkel’in savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığını ve Jehezkel’in bugün özel uçakla ülkesine gideceği söyledi. Evren, Antalyaspor’un sözleşmeyi fesihle ilgili hukuki işlemleri sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

ANTALYSPOR TARAFINDAN KADRO DIŞI BIRAKILDI

Antalyaspor Kulübü, Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareketten dolayı İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'i kadro dışı bıraktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir."

SAGİV JEHEZKEL KİMDİR?

Sagiv Yehezkel, Antalyaspor takımında defans pozisyonunda görev yapan İsrailli futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2014 yılında Hapoel Tel Aviv kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Maccabi Tel Aviv, Ironi Kiryat Shmona, Bnei Yehuda Tel Aviv, MS Ashdod, MS Ashdod, Hapoel Be'er Şeva, Antalyaspor kulüplerinde oynadı.