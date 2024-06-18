Arda Güler'den bir maçta 2 rekor! Ronaldo'yu geride bıraktı

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Haziran 2024 20:40 - Güncelleme: 18 Haziran 2024 21:07 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Gürcistan ağlarına inanılmaz bir gol gönderen Arda Güler, tarihe geçti. Güler, Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.