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Arda Güler'den bir maçta 2 rekor! Ronaldo'yu geride bıraktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arda Güler&#039;den bir maçta 2 rekor! Ronaldo&#039;yu geride bıraktı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gürcistan ağlarına inanılmaz bir gol gönderen Arda Güler, tarihe geçti. Güler, Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Maçta Arda Güler attığı jeneriklik golle damgasını vurdu. Arda Güler aynı zamanda A Milli Takım'da rekor kırdı.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Arda Güler, maçta attığı golle Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç Türk Milli Takımı futbolcusu oldu.

RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Arda Güler 19 yaş 114 günlükken attığı golle, Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu. Ronaldo aynı başarıyı 19 yaş 128 günlükken EURO 2004'te kırmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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