Arda Güler'den bir maçta 2 rekor! Ronaldo'yu geride bıraktı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Gürcistan ağlarına inanılmaz bir gol gönderen Arda Güler, tarihe geçti. Güler, Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Maçta Arda Güler attığı jeneriklik golle damgasını vurdu. Arda Güler aynı zamanda A Milli Takım'da rekor kırdı.
ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ
Arda Güler, maçta attığı golle Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç Türk Milli Takımı futbolcusu oldu.
RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI
Arda Güler 19 yaş 114 günlükken attığı golle, Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu. Ronaldo aynı başarıyı 19 yaş 128 günlükken EURO 2004'te kırmıştı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi