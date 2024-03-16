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Haberler > Spor > Arda Güler'in şansız anı! Milli futbolcu yılın golünü atıyordu

Arda Güler'in şansız anı! Milli futbolcu yılın golünü atıyordu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arda Güler&#039;in şansız anı! Milli futbolcu yılın golünü atıyordu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid'in, Osasuna'yı deplasmanda mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler oyuna sonradan dahil oldu. Yıldız oyuncunun orta sahadan yaptığı aşırtma vuruş direkten döndü.

La Liga'nın 29. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı konuk etti. Milli futbolcumuz Arda Güler, oyuna sonradan dahil oldu.

Oyuna girdiği dakika itibariyle etkili bir performans gösteren Arda Güler'in bir topu direkten döndü.

ARDA GÜLER YILIN GOLÜNÜ ATIYORDU!

Mücadelenin 85. dakikasında Vinicius Junior'un yerine oyuna dahil olan Arda Güler, 90+4. dakikada inanılmaz bir gol denemesi gerçekleştirdi. Ossasuna kalecisinin önde olduğunu gören Arda Güler, orta sahadan şutunu çekti ancak top üst direkte patladı.

Real Madrid'in 4-2 kazandığı karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkında konuştu.

Arda Güler'in şansız anı! Milli futbolcu yılın golünü atıyordu - 1. Resim

BİZİM İÇİN GOL SAYILIR

Ancelotti, "büyük yetenek. Bugün gol atamaması önemli değil, bizim için gol sayılır. Böyle bir şeyi ancak büyük yetenekler yapabilir." ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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