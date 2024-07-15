Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Arda Turan, Fenerbahçe'den transfer yapıyor! Brezilyalı oyuncu Eyüpspor'a imza atıyor

Arda Turan, Fenerbahçe'den transfer yapıyor! Brezilyalı oyuncu Eyüpspor'a imza atıyor

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Arda Turan, Fenerbahçe&#039;den transfer yapıyor! Brezilyalı oyuncu Eyüpspor&#039;a imza atıyor
Eyüpspor, Luan Peres, Süper Lig, Haber

Spor Haberleri

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Fenerbahçe'de gidecekler listesine yazılan Luan Peres için devreye girdi. Arda Turan'ın Brezilyalı oyuncuyu takımında istediği öğrenildi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eyüpspor, tarihinde ilk defa yer alacağı Süper Lig için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Arda Turan'ın çalıştırdığı İstanbul ekibi, Luan Peres transferini bitirmeye çok yaklaştı.

Sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalan Brezilyalı defans oyuncusunun imza atmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

Arda Turan, Fenerbahçe'den transfer yapıyor! Brezilyalı oyuncu Eyüpspor'a imza atıyor - 1. Resim

LUAN PERES EYÜPSPOR YOLCUSU

Geçen sezon sakatlığından dolayı sadece 3 maça çıkan Peres'in Süper Lig'de lisansı çıkarılmamıştı.

Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan 29 yaşındaki stoperin bu hafta takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

2022-2023 sezonunda Marsilya'dan transfer edilen Peres için 5.23 milyon euro bonservis ödenmişti.

Düzenleyen:  - Spor
Özgür Özel'den İzmir'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye Gazetesi yazarı Hasan Sarıçiçek, EURO 2024'ü yorumladı: Boğalar, De La Fuente'nın şaheseri - SporEURO 2024 şampiyonu İspanya, De La Fuente'nın şaheseriGalatasaray, aradığı orta sahayı Rusya’da buldu! Brezilyalı Wendel ile görüşmeler başladı - SporGalatasaray, aradığı orta sahayı Rusya’da bulduJuventus'ta bir ilk yaşanacak! Milli futbolcu Kenan Yıldız'a yapılan jest gururlandırdı - SporJuventus'ta bir ilk yaşanacak! Kenan Yıldız'a özel jestEURO 2024'te Türk damgası! 3 futbolcu en iyi çıkış yapan ilk 11'de yer aldı - Spor3 futbolcu en iyi çıkış yapan ilk 11'e seçildiFenerbahçe istiyordu! Faslı yıldızın takımı dedikodulara son verdi - SporFenerbahçe istiyordu! Faslı yıldızın takımı dedikodulara son verdiFenerbahçe - Lugano maçını İngiliz hakem Robert Jones yönetecek - SporFenerbahçe - Lugano maçının hakemi belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...