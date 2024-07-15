Arda Turan, Fenerbahçe'den transfer yapıyor! Brezilyalı oyuncu Eyüpspor'a imza atıyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Fenerbahçe'de gidecekler listesine yazılan Luan Peres için devreye girdi. Arda Turan'ın Brezilyalı oyuncuyu takımında istediği öğrenildi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eyüpspor, tarihinde ilk defa yer alacağı Süper Lig için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Arda Turan'ın çalıştırdığı İstanbul ekibi, Luan Peres transferini bitirmeye çok yaklaştı.

Sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalan Brezilyalı defans oyuncusunun imza atmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

LUAN PERES EYÜPSPOR YOLCUSU

Geçen sezon sakatlığından dolayı sadece 3 maça çıkan Peres'in Süper Lig'de lisansı çıkarılmamıştı.

Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan 29 yaşındaki stoperin bu hafta takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

2022-2023 sezonunda Marsilya'dan transfer edilen Peres için 5.23 milyon euro bonservis ödenmişti.