Fenerbahçe istiyordu! Faslı yıldızın takımı dedikodulara son verdi

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, transfer teklifleri alan Youssef En-Nesyri için açıklamalarda bulunarak dedikodulara son verdi.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin Sevilla'daki geleceğiyle ilgili İspanyol kulübünden önemli bir açıklama geldi.

Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, "Avrupa takımlarından çok fazla ilgi geldi ama bizi memnun eden hiçbir şey yok. En-Nesyri'nin Sevilla için ne anlama geldiğini, istatistiklerini, gol atma yeteneğini ve hangi kategoride oyuncu olduğunu biliyoruz. Bugün elimizde hoşumuza giden bir teklif yok ve bu konuda bir karar vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE EN-NESYRI BELİRSİZLİĞİ

Jose Mourinho'nun alınmasını istediği yıldız oyuncu için Fenerbahçe'nin teklif yaptığı iddia edilmişti.

Geçen sezon 41 maça çıkan Faslı santrfor, takımına 20 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

Öte yandan Cenk Tosun ile anlaşan Sarı-lacivertliler, En-Nesyri de alarak forvet hattını tamamlamayı planlıyor.