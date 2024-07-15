Fenerbahçe - Lugano maçını İngiliz hakem Robert Jones yönetecek

Fenerbahçe ve Lugano arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasını İngiliz hakem Robert Jones yönetecek. Karşılaşma 30 Temmuz Salı günü oynanacak.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmalarının hakemleri açıklandı.

FENERBAHÇE MAÇINI İNGİLİZ HAKEM YÖNETECEK

Fenerbahçe - Lugano karşılaşmasında İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. Jones'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Neil Davies ve Wade Smith yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Sam Barrott.

RÖVANŞ TARİHİ

Fenerbahçe ile Lugano arasında Ülker Stadı'nda oynanacak olan rövanş maçı 30 Temmuz Salı günü saat 20.00'de başlayacak.