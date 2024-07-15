THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in fikstürü belli oldu
Spor Haberleri
THY EuroLeague'de 2024-2025 sezonunun fikstürü belli oldu. İşte temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in maç takvimi ve programı.
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY EuroLeague'de 2024-2025 sezonunun fikstürü açıklandı. Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko ile A. Efes'in mücadele edeceği organizasyonda normal sezon, 3 Ekim'de başlayıp, 11 Nisan 2025'te sona erecek. Normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan ekipler, doğrudan play-off'larda mücadele edecek. Play-off'larda yer alacak son iki takım ise 7, 8, 9 ve 10. sıradaki ekipler arasındaki play-in turnuvasının sonucuyla belirlenecek. Play-in turu, tek maç üzerinden 15-18 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak. Play-off aşaması ise 22 Nisan'da başlayacak. Turnuvada Final Four aşaması ise 25 Mayıs 2025'te sona erecek.
NORMAL SEZONUN İLK MAÇLARI
Fenerbahçe Beko, normal sezonun ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile sahasında 4 Ekim Cuma günü saat 20.30'da mücadele edecek. A. Efes ise ligin ilk haftasında, deplasmanda İtalya'nın Virtus Bologna takımıyla 4 Ekim Cuma günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.
THY EuroLeague'de ilk haftanın programı şu şekilde:
3 Ekim Perşembe
Alba Berlin - Panathinaikos
AS Monaco - Emporio Armani Milan
Zalgiris Kaunas - Barcelona
Maccabi Playtika - LDLC Asvel
Baskonia - Partizan
Bayern Münih - Real Madrid
4 Ekim Cuma
Fenerbahçe Beko - Olympiakos
Paris Basket - Kızılyıldız
Virtus Bologna - A. Efes
3 Ekim Perşembe
Alba Berlin - Panathinaikos
AS Monaco - Emporio Armani Milan
Zalgiris Kaunas - Barcelona
Maccabi Playtika - LDLC Asvel
Baskonia - Partizan
Bayern Münih - Real Madrid
4 Ekim Cuma
Fenerbahçe Beko - Olympiakos
Paris Basket - Kızılyıldız
Virtus Bologna - A. Efes