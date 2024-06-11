Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Arda Turan, Galatasaray'ın yıldızına göz koydu! Eyüpspor'un transfer planı ortaya çıktı

Arda Turan, Galatasaray'ın yıldızına göz koydu! Eyüpspor'un transfer planı ortaya çıktı

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sergio Oliveira'yı kadrosuna katmak istiyor. Eyüpspor'un Portekizli futbolcuyu transfer etme planı ortaya çıktı.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, bir taraftan transfer yapmak isterken diğer yandan performansı düşük oyuncuları takımdan göndermek istiyor. Galatasaray'a transfer olduğu ilk sezonda başarılı bir performans sergileyen ancak geçen sezon büyük düşüş yaşayan Sergio Oliveira'nın takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Portekizli orta saha oyuncusuna Süper Lig'in yeni ekibi talip oldu.

Arda Turan, Galatasaray'ın yıldızına göz koydu! Eyüpspor'un transfer planı ortaya çıktı - 1. Resim

ARDA TURAN ISRARLA İSTİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre Eyüpspor'un Sergio Oliveira ısrarı sürüyor. Portekizli futbolcu için Galatasaray'a kiralama teklifi yapmayı planlayan Eyüpspor, Oliveira'yı güçlü bir projeyle ikna etmek istiyor.

Arda Turan, Galatasaray'ın yıldızına göz koydu! Eyüpspor'un transfer planı ortaya çıktı - 2. Resim

GALATASARAY GÖNDERMEK İSTİYOR

Galatasaray'ın ayrılığına onay vereceği Sergio Oliveira geride bıraktığımız sezon sarı-kırmızılı formayla 24 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Düzenleyen:  - Spor
Yeşilçam'ın usta ismi Murat Soydan hayatını kaybettiEndonezya'da kaybolan bir kadın 5 metrelik piton yılanın midesinde bulundu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fethiye'de Ali Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesini su altında kutladılar - SporAli Koç'un seçilmesini su altından kutladılarErden Timur 'Geri dönmeyi düşünür müsünüz?' sorusuna cevap verdi! 'Var gibi hissettim' - SporErden Timur'dan 'Dönmeyi düşünür müsünüz?' sorusuna cevapSüper Lig'in yeni ekibi Umut Nayır için harekete geçti! Resmi görüşmeler başladı - SporSüper Lig'in yeni ekibi Umut Nayır için harekete geçti! Resmi görüşmeler başladıMotosikletle kanala uçan futbolcu hayatını kaybetti - SporMotosikletle kanala uçan futbolcu hayatını kaybettiChealsea'nin 40 milyon Euro istediği iddia edilmişti! Lukaku'ya yapılan teklif ortaya çıktı - SporChealsea'nin 40 milyon Euro istediği iddia edilmişti! Lukaku'ya yapılan teklif ortaya çıktıFenerbahçe ve Galatasaray'dan 'Tangocu' derbisi! İnter yıldız oyuncu için bonservis belirledi - SporFenerbahçe ve Galatasaray'dan 'Tangocu' derbisi!
Sonraki Haber Yükleniyor...