Arda Turan, Galatasaray'ın yıldızına göz koydu! Eyüpspor'un transfer planı ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sergio Oliveira'yı kadrosuna katmak istiyor. Eyüpspor'un Portekizli futbolcuyu transfer etme planı ortaya çıktı.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, bir taraftan transfer yapmak isterken diğer yandan performansı düşük oyuncuları takımdan göndermek istiyor. Galatasaray'a transfer olduğu ilk sezonda başarılı bir performans sergileyen ancak geçen sezon büyük düşüş yaşayan Sergio Oliveira'nın takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Portekizli orta saha oyuncusuna Süper Lig'in yeni ekibi talip oldu.

ARDA TURAN ISRARLA İSTİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre Eyüpspor'un Sergio Oliveira ısrarı sürüyor. Portekizli futbolcu için Galatasaray'a kiralama teklifi yapmayı planlayan Eyüpspor, Oliveira'yı güçlü bir projeyle ikna etmek istiyor.

GALATASARAY GÖNDERMEK İSTİYOR

Galatasaray'ın ayrılığına onay vereceği Sergio Oliveira geride bıraktığımız sezon sarı-kırmızılı formayla 24 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.