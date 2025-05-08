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Arda Turan Shakhtar Donetsk yolunda! İstanbul'da kritik görüşme gerçekleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arda Turan Shakhtar Donetsk yolunda! İstanbul&#039;da kritik görüşme gerçekleşti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in radarına girdi. İstanbul'da yapılan görüşmede tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Eyüpspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in gündemine girdi. Ukrayna temsilcisinin sportif direktörü Darijo Srna, teknik direktörlük için Arda Turan ile İstanbul'da bir araya geldi.

Arda Turan Shakhtar Donetsk yolunda! İstanbul'da kritik görüşme gerçekleşti - 1. Resim

LONDRA'DA DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Darijo Srna, Arda Turan ile İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi. İkili, 4 Mayıs'ta Londra'da da bir araya gelmişti. Görüşmelerin olumlu geçtiği ve anlaşmanın çok yakın olduğu belirtiliyor.

Arda Turan, Eyüpspor'un başında bu sezon 37 maça çıktı. Eflatun-sarılı ekip, Turan yönetiminde 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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