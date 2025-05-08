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Fenerbahçe'den kritik Youssef En-Nesyri kararı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den kritik Youssef En-Nesyri kararı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü En-Nesyri, formsuzluğunu sürdürürken, kulüp satış için Suudi Arabistan'dan gelecek tekliflere odaklandı.

Trendyol Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a 1-0 yenilerek lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetim, ileri hat için kaliteli isimler ararken, mevcut oyuncuların durumu da tartışılıyor.

Fenerbahçe'den kritik Youssef En-Nesyri kararı - 1. Resim

EN-NESYRİ SATIŞ LİSTESİNDE

Sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon euro bedelle transfer edilen Youssef En-Nesyri, bu sezon çıktığı 48 maçta 26 gol ve 7 asistlik performans sergilese de son haftalarda formsuz bir grafik çizdi. Son 7 maçta gol atamayan Faslı golcü, Fenerbahçe'nin beklentilerini karşılayamadı.

Fenerbahçe'den kritik Youssef En-Nesyri kararı - 2. Resim

Sabah'ın haberine göre yönetim, yıllık 4.5 milyon euro maaş yükü bulunan En-Nesyri'yi satmak istiyor ancak şu ana kadar kulübe gelen somut bir teklif bulunmuyor. Sarı-lacivertliler, özellikle Suudi Arabistan'dan gelebilecek tekliflere umut bağlamış durumda.

Fenerbahçe'den kritik Youssef En-Nesyri kararı - 3. Resim

HEDEF 25 MİLYON EURO

Fenerbahçe, 25 milyon euro bonservis bedeli belirlediği Faslı yıldızdan elde edeceği gelirle yeni transfer hamleleri yapmayı planlıyor. En-Nesyri'nin Sevilla'dan ayrıldığı dönem 24 milyon euro piyasa değeri bulunurken, Transfermarkt verilerine göre şu anda da aynı değeri koruyor. 1.88 boyundaki santrforun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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