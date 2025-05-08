Fenerbahçe'nin planı belli oldu! Skriniar yerine Arabistan'dan yıldız geliyor

Sarı-lacivertliler, Skriniar transferinde anlaşma sağlanamazsa rotasını Al Nassr forması giyen Aymeric Laporte'a çevirecek.

Fenerbahçe'de savunma hattı için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ara transfer döneminde PSG'den kiralık olarak kadroya katılan Slovak stoper Milan Skriniar, performansıyla dikkat çekerken, sarı-lacivertli ekip oyuncunun bonservisini almak için temaslarına başlamıştı.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da takımda kalmasını istediği Skriniar için PSG, 15 milyon euro talep ediyor. Fenerbahçe Yönetimi, bu bedeli aşağı çekmek adına girişimlerini sürdürse de henüz resmi bir anlaşma sağlanabilmiş değil.

Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe yönetimi Skriniar transferinde mutlu sona ulaşamazsa rotasını Suudi Arabistan'a çevirecek. Al Nassr forması giyen İspanyol stoper Aymeric Laporte, sarı-lacivertlilerin radarına girmiş durumda.

Laporte, bu sezon Al Nassr'da 30 maçta görev alırken, 5 gol kaydetti.