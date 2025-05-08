Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe hakemiyle ilgili şok ima... "Hakemi arayanı biliyorum"

Evimizdeki maç öncesi hakem Oğuzhan Çakır, Trabzon’da konaklarken telefon geliyor ve Rize’de konaklaması isteniyor. Telefon edeni biliyorum. Sonra bir golümüz iptal edildi. Hakem bu durumdan etkilenmiş olabilir mi?

HASAN SARIÇİÇEK'İN HABERİ - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul’da basın toplantısı düzenledi ve gündemi değerlendirdi. En çarpıcı açıklaması ise geçmişe hakemlere ve sistemin çarpıklığını vurgulamaya yönelik sözleriydi. “Adaletsizliklere bakalım. VAR son hafta (Kasımpaşa maçı) bir rekora imza attı ve rekor sürede bir ofsayt tespiti yaptı. Türk futbolu gelişsin diye yabancı hakem, yabancı VAR konuşuldu. Bir sistem zaten kötüyken nasıl bu kadar daha kötü hâle gelebilir” diyen Doğan “Her kulüp bu işten muzdarip. Bu tek başına Trabzonspor’un başarabileceği bir iş değil. Bu yapının komple değişmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

ÇİZGİ ÇEKMEYİ BİLMİYOR

“Bu MHK ile bu işin olmayacağı görünüyor” sözünün altını çizen Doğan “Trabzonspor’da oynanan Fenerbahçe maçı mesela... Hakem Oğuzhan Çakır, Trabzon’da konaklarken telefon geliyor ve Rize’de konaklaması isteniyor. Bu telefonu kimin ettiğini de biliyorum. Maçın başında saçmasapan şekilde bir golümüz iptal edildi. Hakem mesela bu durumdan etkilenerek mi iptal etti!” dedi. Doğan “Kasımpaşa maçındaki pozisyon tamamıyla komedi. Çizgiyi nerede çizeceğini bilmeyen hakem geliyorsa bizim hakemlerimiz gelsin. TFF Başkanı canlı yayında ‘hakemler bana operasyon çekiyor’ dedi. Aynı şeyi ben söyledim 45 gün ceza aldım” şeklinde konuştu.

İKİ ÜLKEDE YENİ TAKIM…

Ertuğrul Doğan, Özkan Sümer Futbol Akademisi’nin neleri başarabileceğini U19 Takımı’nın tarih yazmasıyla gördüklerini belirterek “Şu anda Fransa ve Portekiz’de görüştüğümüz takımlar var. Trabzonspor altyapısından oyuncularımızı oraya yetişmeleri için göndereceğiz. Aynı şekilde yurt dışında bulduğumuz genç yabancı oyuncuları da bu ülkelerde görüştüğümüz takımlarda yetiştireceğiz” dedi.

ONUACHU'YU İSTİYORUZ AMA...

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren ve Fatih Tekke ile 1-2 oyuncu üzerinde konuştuklarını belirten Doğan, “Onlar için girişimlerimiz var ve kampa yetiştirmeye çalışacağız. Davy Klaassen ve Romulo gündemimizde yok. Onuachu bizim gündemimizde olan ama maddi rakamlardan dolayı alamadığımız bir oyuncu. Geçenlerde biz sorduk, hâlâ aynı rakamlarda kulübü Southampton ısrar ediyor. Veremeyiz o rakamları. Banza ile Malheiro’nun takas edilmesi gibi bir gündem ve talep de yok” dedi.