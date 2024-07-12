Arjantinli yıldız Angel Di Maria sonunda imzayı attı!

Beşiktaş’ın uzun süredir ilgilendiği Angel Di Maria, Portekiz temsilcisi Benfica ile yollarına devam etme kararı aldı.

Uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olan ve taraftarların da durumunu yakından takip ettiği Angel Di Maria'dan siyah beyazlılara kötü haber geldi.

Fabrizio Romano’nun haberine göre, Arjantinli futbolcu Benfica ile 1 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla toplam 48 maça çıkan Di Maria, 3988 dakika sahada kalarak 17 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.