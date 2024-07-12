Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Arjantinli yıldız Angel Di Maria sonunda imzayı attı!

Arjantinli yıldız Angel Di Maria sonunda imzayı attı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arjantinli yıldız Angel Di Maria sonunda imzayı attı!
Beşiktaş, Angel Di Maria, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın uzun süredir ilgilendiği Angel Di Maria, Portekiz temsilcisi Benfica ile yollarına devam etme kararı aldı.

Uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olan ve taraftarların da durumunu yakından takip ettiği Angel Di Maria'dan siyah beyazlılara kötü haber geldi.

Arjantinli yıldız Angel Di Maria sonunda imzayı attı! - 1. Resim

Fabrizio Romano’nun haberine göre, Arjantinli futbolcu Benfica ile 1 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla toplam 48 maça çıkan Di Maria, 3988 dakika sahada kalarak 17 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trendyol 1. Lig'de 24, 28 ve 33. hafta maçlar hafta içi oynanacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'dan 60 milyon euroluk dev satış! 2 yıldızdan rekor kazanç - SporGalatasaray'dan 60 milyon euroluk dev satışFenerbahçe'den Alman golcü sürprizi! 10 milyon euro teklif hazırlığı - SporFenerbahçe'den Alman golcü sürprizi!Sörloth 38 milyon euro karşılığında imzalayacak! Beklenen dev transfer gerçekleşiyor - SporSörloth 38 milyon euro karşılığında imzalıyor!Manchester United, Ferdi Kadıoğlu için İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'nin istediği bonservis dudak uçuklattı - SporDünya devi Ferdi Kadıoğlu için İstanbul'a geliyorFenerbahçe ayrılık iddialarına noktayı koydu: Dzeko bizimle - SporFenerbahçe ayrılık iddialarına noktayı koydu: Dzeko bizimleRafa Silva hedeflerini anlattı: Yeni Quaresma olmak isterim - SporRafa Silva hedeflerini anlattı: Yeni Quaresma olmak isterim
Sonraki Haber Yükleniyor...