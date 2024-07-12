Fenerbahçe'den Alman golcü sürprizi! 10 milyon euro teklif hazırlığı

Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, forvet hattını güçlendirmek amacıyla yeni bir golcü arayışında. Bu hedef doğrultusunda, Fenerbahçe'nin radarına giren isim Alman golcü Niclas Füllkrug oldu. Kanarya, bu transfer için 10 milyon Euro'luk bir teklif hazırlığında.

Fenerbahçe, golcü arayışlarında Lewandowski ve Lukaku'dan sonuç alamayınca Youssef En-Nesyri'yi gündemine almıştı. Faslı oyuncu ve kulübü Sevilla ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, transferi duyurmak için gün sayıyordu. Ancak, 27 yaşındaki forvet Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'tan gelen teklifi değerlendirmek istediğini belirterek Fenerbahçe'ye beklemelerini söyledi. Bunun üzerine Fenerbahçe, vakit kaybetmemek adına alternatif isimlere yönelme kararı aldı.

HEDEF NİCLAS FÜLLKRUG

Fenerbahçe'nin yeni hedefi, Borussia Dortmund'un satış listesine koyduğu Alman golcü Niclas Füllkrug. 31 yaşındaki futbolcu için görüşmelerin hafta sonunda başlaması planlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre, piyasa değeri 15 milyon Euro olan Füllkrug için Fenerbahçe'nin 10 milyon Euro civarında bir teklifle Borussia Dortmund'un kapısını çalması bekleniyor.

NİCLAS FÜLLKRUG'UN KARİYERİ

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund forması giyen Füllkrug, 43 maçta 15 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi. Kariyerine Ricklingen'de başlayan Niclas Füllkrug, ardından Werder Bremen'in altyapısında yetişti. Sırasıyla Bremen, Fürth, Nürnberg, Hannover ve Borussia Dortmund'da forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, eğer transfer gerçekleşirse ilk kez Almanya dışına çıkmış olacak.