Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Sörloth 38 milyon euro karşılığında imzalayacak! Beklenen dev transfer gerçekleşiyor

Sörloth 38 milyon euro karşılığında imzalayacak! Beklenen dev transfer gerçekleşiyor

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Sörloth 38 milyon euro karşılığında imzalayacak! Beklenen dev transfer gerçekleşiyor

Spor Haberleri

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal forması giyen Alexander Sörloth, yeni sezonda İtalya'nın yolunu tutacak. Yıldız oyuncunun imza atacağı takım belli oldu.

Bir dönem Türkiye'de Trabzonspor forması da terleten Alexander Sörloth, Serie A ekiplerinden Roma ile anlaştı.

İtalyan devine gitmeyi kabul eden Norveçli yıldız, Villarreal'in bonservis pazarlığını sona erdirmesini bekliyor.

Sörloth 38 milyon euro karşılığında imzalıyor! Beklenen dev transfer gerçekleşiyor - 1. Resim

TRABZONSPOR'UN ESKİ GOLCÜSÜ SÖRLOTH, ROMA YOLCUSU

İspanyol ekibini 38 milyon euro istediği Sörloth'un ufak pürüzlerin giderilmesinden sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

Geçen sezon 41 resmi maçta 26 gol ve 6 asist katkısında bulunan Sörloth, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

30 Haziran 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sörloth, güncen piyasa değeri 25 milyon euro olarak kayıtlara geçti.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
Yıllardır ‘astım bronşit’ deniliyordu, gerçek sorunu ortaya çıktı! Çok nadir görülüyorEti Krom'un sahibi, talepte bulunan işçilerini böyle azarladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Manchester United, Ferdi Kadıoğlu için İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'nin istediği bonservis dudak uçuklattı - SporDünya devi Ferdi Kadıoğlu için İstanbul'a geliyorFenerbahçe ayrılık iddialarına noktayı koydu: Dzeko bizimle - SporFenerbahçe ayrılık iddialarına noktayı koydu: Dzeko bizimleRafa Silva hedeflerini anlattı: Yeni Quaresma olmak isterim - SporRafa Silva hedeflerini anlattı: Yeni Quaresma olmak isterimAbdullah Avcı planlarını açıkladı: Üç bölgeye takviye - SporAbdullah Avcı planlarını açıkladı: Üç bölgeye takviyeHakem destekli final! İngiliz'e VAR bize yok - SporHakem destekli final! İngiliz'e VAR bize yokFenerbahçe'den ayrılan Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu - SporFenerbahçe'den ayrılan Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...