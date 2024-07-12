Sörloth 38 milyon euro karşılığında imzalayacak! Beklenen dev transfer gerçekleşiyor

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal forması giyen Alexander Sörloth, yeni sezonda İtalya'nın yolunu tutacak. Yıldız oyuncunun imza atacağı takım belli oldu.

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Bir dönem Türkiye'de Trabzonspor forması da terleten Alexander Sörloth, Serie A ekiplerinden Roma ile anlaştı.

İtalyan devine gitmeyi kabul eden Norveçli yıldız, Villarreal'in bonservis pazarlığını sona erdirmesini bekliyor.

TRABZONSPOR'UN ESKİ GOLCÜSÜ SÖRLOTH, ROMA YOLCUSU

İspanyol ekibini 38 milyon euro istediği Sörloth'un ufak pürüzlerin giderilmesinden sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

Geçen sezon 41 resmi maçta 26 gol ve 6 asist katkısında bulunan Sörloth, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

30 Haziran 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sörloth, güncen piyasa değeri 25 milyon euro olarak kayıtlara geçti.