Arroyo’ya üç talip! Beşiktaş'ın genç yıldızına teklif yağıyor

Beşiktaş’ın devre arasında Ekvador’un İndependiente del Valle takımından kadrosuna kattığı Keny Arroyo’ya üç farklı ülkeden transfer teklifi geldi.

Brezilya Serie A ekiplerinden Santos, 21 yaşındaki oyuncu için 5 milyon avro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Ayrıca Rusya ve Ukrayna’dan da iki kulübün Ekvadorlu oyuncu için devreye girdiği öğrenildi. Siyah beyazlılar, Arroyo’nun bonservisinin yüzde 50’sini 5 milyon 650 bin avroya almıştı.

MUSRATİ GELMİYOR

Kartal, genç oyuncunun yüzde 30’luk hissesini daha 2,5 milyon avro karşılığında satın alma hakkı bulunuyor. Öte yandan devre arasında Arroyo ile birlikte transfer edilen ancak şans bulamayan Elan Ricardo yaptığı açıklamada, “Merak etmeyin, neler yapabildiğimi yakında göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

Bir diğer gelişme ise Al Musrati’den. Monaco’ya kiralanan oyuncu, Beşiktaş’ta devam etmek istemediğini ve kulüp aradığını yönetime bildirdi.