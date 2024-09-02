Aslan Jakobs! Hermoso'dan gol yiyen Galatasaray yeni sol bekine kavuştu 

Sarı kırmızılılar 1 milyon avro daha düşük rakama Roma’ya giden stoperde şok yaşarken Monaco’nun kanadı İsmail Jakobs’u bir yıllığına kiraladı. Senegalli futbolcunun satın alma opsiyonu 8 milyon avro

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Adana Demirspor karşısında farklı kazanıp moral bulan Galatasaray’da transfer hareketliliği vardı.

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Zaha’nın kiralanmasını Dubois’le karşılıklı anlaşma yoluyla feshi izlerken bir de takviye yapıldı. Aslında iki takviye hazırdı ancak Mario Hermoso’dan gol yendi. Bonservisi elinde olan stoper oyuncusu ile 5 milyon avroya anlaşma sağlanmıştı. Ancak son anra Roma devreye girdi ve 3 milyon avroluk teklifini 4’e çıkarınca Hermoso, İtalyan ekibini tercih etti. Cimbom stoper konusunda büyük bir şok yaşarken beklenen sol bek transferi gerçekleşti.

1 milyon avro

Yaz transfer döneminde Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara’yı kadrosuna katan Galatasaray, dördüncü transferini de resmiyete döktü. Aslan, sol bek mevkinde oynayan İsmail Jakobs ile sözleşme imzaladı. Senegalli sol bek, Monaco Kulübü’nden 1 yıllığına kiralandı. Sarı kırmızılılar, Fransız ekibine kiralama bedeli olarak 1 milyon avro ödeyecek. Oyuncunun satın alma opsiyonu ise 8 milyon avro! Galatasaray, Jakobs’un performansından memnun kalırsa opsiyonu devreye koyarak 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini alacak.