Galatasaray'da Icardi şoku! Arjantinli golcü 25. dakikada oyundan çıktı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Mauro Icardi sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaştı.
Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, yaşadığı sakatlık sonrası 25. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Arjantinli oyuncu yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.
Yıldız oyuncunun son durumuna yarın İstanbul'da bakılacak.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor