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Galatasaray'da Icardi şoku! Arjantinli golcü 25. dakikada oyundan çıktı

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Galatasaray&#039;da Icardi şoku! Arjantinli golcü 25. dakikada oyundan çıktı

Spor Haberleri

Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Mauro Icardi sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaştı.

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, yaşadığı sakatlık sonrası 25. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Arjantinli oyuncu yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.

Yıldız oyuncunun son durumuna yarın İstanbul'da bakılacak.

 

Düzenleyen:  - Spor
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