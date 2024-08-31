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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi fikstürü açıklandı! İlk maç 25 Eylül'de

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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş&#039;ın Avrupa Ligi fikstürü açıklandı! İlk maç 25 Eylül&#039;de

Spor Haberleri

Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, maç fikstürü belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonun maç fikstürü açıklandı.

Fenerbahçe, ilk maçını 25 Eylül'de Belçika ekibi Union SG ile kendi evinde oynayacak.

Aynı tarihte bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise kendi sahasında Yunanistan'ın köklü takımlarından PAOK'u ağırlayacak.

İlk maçına 26 Eylül'de çıkacak olan Beşiktaş ise Hollanda'nın Ajax takımına konuk olacak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

 25 Eylül Union SG
 3 Ekim Twente (D)
 24 Ekim Manchester United
 7 Kasım Alkmaar (D)
 28 Kasım Slavia Prag (D)
 11 Aralık Athletic Bilbao
 23 Ocak Lyon
 30 Ocak Midtjylland (D)

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

 25 Eylül PAOK
 3 Ekim RFS (D)
 23 Ekim Elfsborg
 7 Kasım Tottenham
 28 Kasım Alkmaar (D)
 12 Aralık Malmö (D)
 21 Ocak Dinamo Kiev
 30 Ocak Ajax (D)

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

 26 Eylül Ajax (D)
 3 Ekim Frankfurt
 24 Ekim Lyon (D)
 6 Kasım Malmö
 28 Kasım Maccabi Tel Aviv
 12 Aralık Bodo Glimt (D)
 22 Ocak Athletic Bilbao
 30 Ocak Twente (D)

Düzenleyen:  - Spor
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