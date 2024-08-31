Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi fikstürü açıklandı! İlk maç 25 Eylül'de
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Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, maç fikstürü belli oldu. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonun maç fikstürü açıklandı.
Fenerbahçe, ilk maçını 25 Eylül'de Belçika ekibi Union SG ile kendi evinde oynayacak.
Aynı tarihte bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise kendi sahasında Yunanistan'ın köklü takımlarından PAOK'u ağırlayacak.
İlk maçına 26 Eylül'de çıkacak olan Beşiktaş ise Hollanda'nın Ajax takımına konuk olacak.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
25 Eylül Union SG
3 Ekim Twente (D)
24 Ekim Manchester United
7 Kasım Alkmaar (D)
28 Kasım Slavia Prag (D)
11 Aralık Athletic Bilbao
23 Ocak Lyon
30 Ocak Midtjylland (D)
GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
25 Eylül PAOK
3 Ekim RFS (D)
23 Ekim Elfsborg
7 Kasım Tottenham
28 Kasım Alkmaar (D)
12 Aralık Malmö (D)
21 Ocak Dinamo Kiev
30 Ocak Ajax (D)
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
26 Eylül Ajax (D)
3 Ekim Frankfurt
24 Ekim Lyon (D)
6 Kasım Malmö
28 Kasım Maccabi Tel Aviv
12 Aralık Bodo Glimt (D)
22 Ocak Athletic Bilbao
30 Ocak Twente (D)