Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi fikstürü açıklandı! İlk maç 25 Eylül'de

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 31 Ağustos 2024 21:20 - Güncelleme: 31 Ağustos 2024 21:38 - Güncelleme:

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Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, maç fikstürü belli oldu. İşte detaylar...