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Avrupa devi, Francesco Farioli ile anlaştı! İtalyan hoca Türkiye'de iki takım çalıştırmıştı

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Avrupa devi, Francesco Farioli ile anlaştı! İtalyan hoca Türkiye&#039;de iki takım çalıştırmıştı

Spor Haberleri

Süper Lig'de Alanyaspor ve Fatih Karagümrük gibi takımları çalıştıran Francesco Farioli'nin yeni sezonda Hollanda ekiplerinden Ajax'da görev alacağı öne sürüldü.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice ile yollarını ayırmaya hazırlanan Francesco Farioli, Ajax ile anlaştı.

De Telegraaf'ta yer alan habere göre, Ajax, İtalyan teknik adam ile söz kesti.

Ajax'ın teklifini kabul eden Farioli'nin Nice ile anlaşılmasını beklediği öğrenildi.

Avrupa devi, Francesco Farioli ile anlaştı! İtalyan hoca Türkiye'de iki takım çalıştırmıştı - 1. Resim

35 yaşındaki genç teknik adamın Nice ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Nice'te bu sezon 36 maçta takımın başında sahaya çıkan Farioli, 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

Avrupa devi, Francesco Farioli ile anlaştı! İtalyan hoca Türkiye'de iki takım çalıştırmıştı - 2. Resim

SÜPER LİG'DE 2 TAKIM ÇALIŞTIRDI

Francesco Farioli, Süper Lig'de daha önce Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'ü çalıştırmıştı.

Kendine has oyun tarzıyla dikkat çeken genç hoca, sezon başında Nice ile anlaşmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
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