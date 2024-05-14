FIFA'dan Adana Demirspor'a 3 dönem transfer yasağı! Patrick Kluivert şikayet etmişti
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı cezasına çarptırıldı.
FIFA, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a 3 dönem transfer yasağı verdi.
Sports Digitale'nin haberine göre, FIFA sezon ortasında Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor'a üç dönem transfer yasağı verdi. Adana Demirspor'un Hollandalı çalıştırıcıya 142 bin euro borcunu ödememesi nedeniyle cezaya çarptırıldığı belirtildi.
Sezon başında Adana Demirspor'a gelen Hollandalı teknik direktör, Aralık ayında kulüple yollarını ayırmıştı.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor