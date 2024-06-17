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Avrupa Şampiyonası'na ırkçılık lekesi bulaştı! Kosova'dan UEFA'ya şikayet

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

FIFA'nın en büyük ikinci organizasyonu olan Avrupa Şampiyonası'ndaki Sırbistan-İngiltere maçında yaşananlar futbolun dışına çıktı. Kosova Futbol Federasyonu, söz konusu maç sonrasında Sırp taraftarların Kosova aleyhine siyasi, şovenist ve ırkçı mesajlar içeren bayrak, slogan ve tezahüratlar sergilemesi nedeniyle UEFA'ya şikayette bulundu..

Kosova Futbol Federasyonu, yayımladığı bildiriyle EURO 2024'te bu tür mesaj ve çağrıların engelsiz bir şekilde sergilenmesini "anlamsız ve saçma" olarak nitelendirdi.

Avrupa Şampiyonası'na ırkçılık lekesi bulaştı! Kosova'dan UEFA'ya şikayet - 1. Resim

KOSOVA'DAN IRKÇILIK ŞİKAYETİ

Bildiride, "FFK, Sırbistan-İngiltere karşılaşmasında Sırp taraftarların Kosova aleyhine siyasi, şovenist ve ırkçı mesajlar içeren bayrak, slogan ve tezahüratlar sergilemesi nedeniyle UEFA'ya resmi tepki gösterdiğini kamuoyuna duyurdu. FFK, gerekli delillerle birlikte UEFA'ya sunduğu şikayette, bu tür vakaları tekrarlayan Sırbistan Futbol Federasyonuna karşı sıkı disiplin tedbirleri talep etti." ifadelerine yer verildi.

Avrupa Şampiyonası'na ırkçılık lekesi bulaştı! Kosova'dan UEFA'ya şikayet - 2. Resim

EURO 2024 gibi büyük bir etkinlikte Kosova devletine karşı yapılan çağrıların, milliyetçi gruplar için motivasyon kaynağı olduğuna ve bölgenin kırılgan güvenliğini tehdit ettiğine vurgu yapılan bildiride, bu tür pankartların gelecekteki maçlarda sergilenmemesi konusunda organizatörlerden dikkatli olmaları talep edildi.

Avrupa Şampiyonası'na ırkçılık lekesi bulaştı! Kosova'dan UEFA'ya şikayet - 3. Resim

Başka bir kişi veya ülkeye karşı nefret felsefesine sahip kişilerin futbol sahalarında yer verilmemesine çağrıda bulunulan bildiride, "Futbol, şovenistlerin ve ırkçıların nefret söylemini teşvik etmesine hizmet etmemelidir." denildi.

EURO 2024 C Grubu'nda dün Sırbistan ile İngiltere arasında oynanan karşılaşma, İngiltere'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Avrupa Şampiyonası'na ırkçılık lekesi bulaştı! Kosova'dan UEFA'ya şikayet - 4. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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