Avrupa’da kuralar çekildi, temsilcilerimize kolay lokmalar geldi!

Fenerbahçe, Lugano’yla, Trabzonspor, Ruzomberok-Tobol galibiyle, Başakşehir ise Isloch Minsk-La Fiorita kazananıyla kozlarını paylaşacak. İbre bizimkilerden yana…

Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Avrupa kupalarında temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. İsviçre’nin Nyon şehrinde gerçekleştirilen kura çekiminde yüzümüzü güldüren eşleşmeler gerçekleşti. Şampiyonlar Ligi’ne 2. ön elemeden girecek Fenerbahçe, seri başı olarak katıldığı kurada İsviçre temsilcisi Lugano’ya rakip oldu. İlk maçı 23-24 Temmuz’da deplasmanda oynayacak sarı lacivertliler, 30-31 Temmuz’da Kadıköy’de rövanşa çıkacak. Avrupa Ligi kurasına seri başı olarak katılan Trabzonspor ise 2. ön eleme turunda Ruzomberok (Slovakya)-Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

DENGİMİZ DEĞİLLER

Konferans Ligi’nde boy gösterecek Başakşehir de, 2. ön eleme turunda Isloch Minsk (Belarus)-La Fiorita (San Marino) eşleşmesinin kazananı karşısında tur mücadelesi verecek. Hem Trabzon hem Başakşehir ilk maça 25 Temmuz’da rövanşa 1 Ağustos’ta çıkacak. Bordo mavililer önce deplasmanda, turuncu lacivertliler ise içerde oynayacak. Ülke puanı açısından büyük önem taşıyan Avrupa mücadelelerinde tüm takımlarımız eşleşmelerde favori kabul ediliyor. Grup aşaması öncesi yürünmesi gereken yol biraz uzun da olsa temsilcilerimizin önü aydınlık görünüyor.

RAKİPLERİ TANIYALIM

PARLAYAN YILDIZ

İsviçre Ligi’ni ikinci sırada bitiren Fenerbahçe’nin rakibi Lugano, üç defa şampiyonluk yaşadığı ülkesinde en son 1948-49’da zafer yaşadı. Siyah beyazlılar, dört kez de İsviçre Kupası’nı kaldırırken, müzesine son kupayı 2021-22’de götürdü. Takımın yıldızı Sloven golcü Zan Celar.

ESAMELERİ YOK

Trabzonspor’un rakiplerinden Slovakya ekibi Ruzomberok’un 1 lig, 2 kupa şampiyonluğu bulunuyor. Sezonu 6. bitiren takımın milli oyuncusu yok. Kazak Ligi’ni aynı sırada tamamlayan Tobol’un ise iki lig, iki kupa şampiyonluğu var. 5 milli oyuncusu olan Tobol’un en değerlisi 900 bin avroluk Tsonev.

TOPLAM 5 MİLYON

Başakşehir’in muhtemel rakiplerinden Belarus temsilcisi Isloch Minsk’in toplam değeri 4 milyon avro. San Marino ekibi La Fiorita ise 1 milyon avro. Isloch’un kıymetlisi 400 bin avroluk Kalachev, La Fiorita’nın yıldızı Senagalli Niang 125 bin avro.