Trabzonspor'un Avrupa'daki rakibi belli oldu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turundaki belli oldu. Bordo mavililer, Ruzemberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) galibi ile eşleşecek.
Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, Avrupa maceresına ikinci eleme turunda başlayacak. Bordo mavililerin UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turundaki, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura ile belli oldu.
Karadeniz Fırtınası, Ruzemberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) galibi ile eşleşecek.
BAŞAKŞEHİR'İN DE RAKİBİ BELLİ OLACAK
Saat 15.00'te başlayacak olan kura çekiminde Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri Torpedo Kutaisi (Gürcistan) - Tirana (Arnavutluk) galibi, Cherno More (Bugaristan), Isloch Minsk Region (Belarus) - La Fiorita 1967 (San Marino) galibi, Sumqayit (Azerbaycan) ve Ruzemberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) mağlubu.
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Kaynak: Türkiye Gazetesi