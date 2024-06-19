Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için 3 ön eleme oynayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi bugün gerçekleşen kura çekiminin ardından belli oldu. FB'nin rakibinin Lugano olmasının ardından kaç ön eleme oynayacak, kaç maç oynanacak araması yapıldı. İşte Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi serüveni...

Süper Lig'i ikinci olarak bitirmesinin ardından FB, ikinci ön eleme turunda mücadele etmeye hak kazanırken bugün 2. ön eleme rakibi netleşti. Lugano ile mücadele edecek olan sarı lacivertlilerin kaç ön eleme yapacağı da merak konusu oldu.

FENERBAHÇE KAÇ ÖN ELEME OYNAYACAK?

Süper Lig'i 2. sırada bitiren FB, ikinci ön eleme turunu geçmesi halinde üçüncü ön eleme oynayacak. Yeni formata göre ise Fenerbahçe, play-off turunu atlaması halinde Şampiyonlar Ligi'nde olacak.

2. ÖN ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

2. ön eleme turunda ilk maçlar 23-24 Temmuz olurken, rövanşlar 30-31 Temmuz'da olacak. FB, ilk deplasmanda sonra kendi evinde mücadele edecek.

3. ELEME TURU MUHTEMEL RAKİPLER

Fenerbahçe'nin 2. ön elemeyi geçmesi halinde muhtemel rakipleri şöyle:

Salzburg

Lille

Slavia Prag

Rangers