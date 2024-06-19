Filenin Sultanları’nın bugün Milletler Ligi mücadelesi yok

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Haziran 2024 13:19 - Güncelleme: 19 Haziran 2024 13:28 - Güncelleme:

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Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nunda gerçekleşecek olan VNL finallerine kısa süre kala Filenin Sultanları'nın bugün voleybol maçı var mı, yok mu araştırılmaya başlandı. Grup aşamasını 6. sırada bitiren Türkiye, çeyrek final mücadelelerinde yer alacak. İşte maç takvimi...