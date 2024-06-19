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Filenin Sultanları’nın bugün Milletler Ligi mücadelesi yok

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Filenin Sultanları’nın bugün Milletler Ligi mücadelesi yok

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nunda gerçekleşecek olan VNL finallerine kısa süre kala Filenin Sultanları'nın bugün voleybol maçı var mı, yok mu araştırılmaya başlandı. Grup aşamasını 6. sırada bitiren Türkiye, çeyrek final mücadelelerinde yer alacak. İşte maç takvimi...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin son etabını da tamamladı. İlk 8'de yer alan takımımız çeyrek finallerde mücadele ederken bu akşam voleybol maçı var mı, ne zaman oynanacak araması yapıldı. Filenin Sultanları VNL kadrosu...

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI?

19 Haziran günü Filenin Sultanları'nın karşılaşması bulunmuyor. Takımımız, 21 Haziran Cuma günü 16.30'da çeyrek final karşılaşmasında Polonya ile yarışacak.

Takımımızın yarı finale çıkması halinde rakibi, İtalya-ABD maçının kazananı olacak.

Filenin Sultanları’nın bugün Milletler Ligi mücadelesi yok - 1. Resim

MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI 2024

20 Haziran:

13.00 Çin-Japonya

16.30 Tayland-Brezilya

21 Haziran Cuma:

13.00 İtalya-ABD

16.30 Polonya-Türkiye

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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