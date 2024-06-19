Filenin Sultanları’nın bugün Milletler Ligi mücadelesi yok
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nunda gerçekleşecek olan VNL finallerine kısa süre kala Filenin Sultanları'nın bugün voleybol maçı var mı, yok mu araştırılmaya başlandı. Grup aşamasını 6. sırada bitiren Türkiye, çeyrek final mücadelelerinde yer alacak. İşte maç takvimi...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin son etabını da tamamladı. İlk 8'de yer alan takımımız çeyrek finallerde mücadele ederken bu akşam voleybol maçı var mı, ne zaman oynanacak araması yapıldı. Filenin Sultanları VNL kadrosu...
BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI?
19 Haziran günü Filenin Sultanları'nın karşılaşması bulunmuyor. Takımımız, 21 Haziran Cuma günü 16.30'da çeyrek final karşılaşmasında Polonya ile yarışacak.
Takımımızın yarı finale çıkması halinde rakibi, İtalya-ABD maçının kazananı olacak.
MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI 2024
20 Haziran:
13.00 Çin-Japonya
16.30 Tayland-Brezilya
21 Haziran Cuma:
13.00 İtalya-ABD
16.30 Polonya-Türkiye
Kaynak: Türkiye Gazetesi